В Париже готовятся задержать около 200 человек в масках после беспорядков

Демонстранты во время столкновений с французской полицией на первомайской демонстрации в Париже. 1 мая 2018

Демонстранты во время столкновений с французской полицией на первомайской демонстрации в Париже. 1 мая 2018

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Французская полиция в ходе беспорядков на первомайской демонстрации в Париже взяла под контроль около 200 человек, скрывающих лица под масками, предполагается, что они будут задержаны, сообщает телеканал BFMTV.

Как также сообщает телеканал, президент Франции Эммануэль Макрон проинформирован о беспорядках во французской столице. Глава Французской республики в настоящий момент находится с визитом в Австралии.

Первомайская демонстрация проходит во вторник Париже. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1200 человек, устроили беспорядки. По ходу движения провокаторы начали громить витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдональдс". Экстремисты также поджигали машины. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Scenes in Paris as police and May Day protesters clash near Gare d'Austerlitz pic.twitter.com/BXj6dWiyCi — Samantha Jenkins (@samanthajenkins) 1 мая 2018 г.

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Глава МВД Франции Жерар Коллон и мэр Парижа Анн Идальго в Twitter заявили, что решительно осуждают произошедшие беспорядки.

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