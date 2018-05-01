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"Время выигрывать": в Испании на митинги вышли полмиллиона человек

18:1401.05.2018
(обновлено: 18:57 01.05.2018)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаУчастники митинга, посвященного Международному деню трудящихся в Мадриде. 1 мая 2018Участники митинга, посвященного Международному деню трудящихся в Мадриде. 1 мая 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 1 мая — РИА Новости, Елена Шестернина. Пятьсот тысяч человек, по данным профсоюзов, приняли участие в акциях в Испании в Международный день трудящихся, митинги прошли в 70 городах по всей стране.

"Ты мне нужен для революции"

Самая многочисленная акция (по данным организаторов, к ней присоединились 50 тысяч человек, по данным властей — 12 тысяч) традиционно состоялась в Мадриде. Колонна во главе с лидерами профсоюзных движений "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) и "Профсоюзная конфедерация рабочих комиссий" (CCOO), а также лидерами политических партий прошла от площади Нептуна до центральной площади столицы Пуэрта-дель-Соль, где состоялся митинг.

"Первое мая. Время выигрывать. Равенство, лучшая работа, лучшие зарплаты, достойные пенсии", — было написано на растяжке на площади. К решетке расположенного здесь здания правительства сообщества Мадрид кто-то прикрепил табличку "Нет коррупционерам". На прошлой неделе глава сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес была вынуждена подать в отставку в связи с громкими скандалами, в частности, ее обвиняли в незаконном получении степени магистра в одном из испанских университетов.

© РИА Новости / Елена ШестернинаУчастники митинга, посвященного Международному дню трудящихся, в Мадриде. 1 мая 2018 года
© РИА Новости / Елена Шестернина
Участники митинга, посвященного Международному дню трудящихся, в Мадриде. 1 мая 2018 года

Над толпой развевались самые разные флаги — национальные флаги Испании, республиканские, компартии Испании, португальский, колумбийский, палестинский. Как значилось на растяжке пропалестинских активистов, в Газе безработица составляет 70 процентов, а бедность — 80 процентов, что, по данным активистов, является следствием "бесчеловечной израильской блокады". Представители "революционных левых" продавали книги о событиях в России 1917 года, в том числе "Десять дней, которые потрясли мир" Джона Рида, и последние номера журнала "Марксизм сегодня". На обложке одного журнала была фотография каталонских протестов и заголовок "Каталония. Подведение итогов революционного кризиса", на обложке другого была размещена фотография американского президента с заголовком "Массовое сопротивление Трампу". На соседнем прилавке можно было приобрести футболку с изображением Карла Маркса, указывающего на потенциального покупателя пальцем и заявляющего: "Ты мне нужен для революции".

"Нет — это нет! Остальное — изнасилование!"

Впрочем, главной темой митинга были не крайне левые течения, не каталонский кризис и не политика Трампа. Помимо традиционных призывов профсоюзов к повышению зарплат, улучшению условий контрактов и обеспечению достойной пенсии, с трибуны звучали заявления о необходимости обеспечения реального равноправия мужчин и женщин на работе и о недопустимости любых форм насилия над женщинами. Несколько дней назад суд Наварры вынес скандальный приговор — пятерых мужчин признали виновными по статье "Сексуальные домогательства" в отношении 18-летней девушки во время празднований Сан-Фермина в Памплоне в 2016 году и приговорили к девяти годам заключения. Прокуратура требовала признать их виновными по более серьезной статье — групповое изнасилование. Столь мягкий судебный приговор вывел на улицы десятки тысяч человек по всей Испании.

© РИА Новости / Елена ШестернинаУчастники митинга, посвященного Международному дню трудящихся, в Мадриде. 1 мая 2018 года
© РИА Новости / Елена Шестернина
Участники митинга, посвященного Международному дню трудящихся, в Мадриде. 1 мая 2018 года

"Нет — это нет! Остальное — изнасилование!" — кричала с трибуны активистка, и этот лозунг подхватывала площадь. Фиолетовый — цвет борьбы за равноправие и символ протеста против сексуального насилия — был повсюду. Фиолетовые шарфы были повязаны на шеи лидеров профсоюзных организаций, на некоторых участниках демонстрации были свитера или другие элементы одежды этого цвета, многие лозунги были написаны на фиолетовом фоне: "Живые, свободные, единые", "Боремся за равенство", "8 М всегда" (8 марта этого года в Испании состоялись массовые выступления в защиту равноправия полов).

Звучали и традиционные для Первого мая призывы к борьбе за права трудящихся. "Мы хотим, чтобы это Первое мая разделило время на до и после. Страна развивается, богатеет, и мы должны добиться, чтобы это Первое мая стало отправной точкой для справедливого перераспределения богатства", — заявил генеральный секретарь UGT Пепе Альварес. "Зарплаты рабочего класса должны быть восстановлены, и в первую очередь — самые низкие зарплаты", — заявил генеральный секретарь "Рабочих комиссий" Унай Сордо. По мнению профсоюзов, минимальный уровень оплаты труда не должен быть ниже тысячи евро.

© РИА Новости / Елена ШестернинаУчастники митинга, посвященного Международному дню трудящихся, в Мадриде. 1 мая 2018 года
© РИА Новости / Елена Шестернина
Участники митинга, посвященного Международному дню трудящихся, в Мадриде. 1 мая 2018 года
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