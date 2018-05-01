В Киеве назвали три варианта решения конфликта в Донбассе

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Киев рассматривает три возможных способа решения конфликта на юго-востоке страны. Об этом украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал в эфире Громадське радио.

Замминистра полагает, что украинская армия способна полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, но считает военный сценарий наименее вероятным.

Другие два плана Грымчак называет "хорватскими".

"В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт", — рассказал он.

Второй "хорватский" сценарий Киев рассматривает как основной. По словам замминистра, он предполагает введение миротворческой миссии на территорию Донбасса и вывод оттуда иностранных войск.

"Также необходимо разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины", — подчеркнул Грымчак. Такое развитие событий представляется ему наиболее вероятным.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. Сменой формата Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время.