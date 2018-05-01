Корреспондент РИА Новости пострадала во время беспорядков в Париже

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости пострадала в результате применения полицией слезоточивого газа в ходе столкновений с устроившими беспорядки на первомайском шествии в Париже.

Как ранее сообщалось, первомайская демонстрация стартовала во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне идет много молодых людей в черных одеждах, с масками на лице. По сообщению префектуры полиции Парижа, их около 1200 человек. По ходу движения провокаторы начали громить витрины ресторанов и кафе. Их нападению подвергся "Макдоналдс". Экстремисты подожгли машину.

Scenes in Paris as police and May Day protesters clash near Gare d'Austerlitz pic.twitter.com/BXj6dWiyCi — Samantha Jenkins (@samanthajenkins) 1 мая 2018 г.

​

По словам корреспондента, полиция в первое время не реагировала на происходящее, но в итоге вмешалась, применив против провокаторов в районе вокзала Аустерлиц слезоточивый газ и водометы. В результате, по словам корреспондента, пострадали десятки человек, в том числе она сама. Корреспондент отметила, что в целом ее состояние нормальное.

​

В районе вокзала в данный момент стоят несколько десятков полицейских фургонов и водометы.