Парижская полиция применила слезоточивый газ в ответ на беспорядки

ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Полиция применила против устроивших беспорядки в Париже слезоточивый газ и водометы, сообщает корреспондент РИА Новости.
Первомайская демонстрация стартовала во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне идет много молодых людей в черных одеждах, с масками на лице. По сообщению префектуры полиции Парижа, их около 1200 человек. По ходу движения провокаторы начали громить витрины ресторанов и кафе. Их нападению подвергся "Макдональдс". Экстремисты подожгли машину.
Scenes in Paris as police and May Day protesters clash near Gare d'Austerlitz pic.twitter.com/BXj6dWiyCi— Samantha Jenkins (@samanthajenkins) 1 мая 2018 г.
Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.
Des slogans pour provoquer la police #paris #1erMai #paris pic.twitter.com/FOEaBUG1FE— Mona_H_RTFrance (@Mona_RTFrance) 1 мая 2018 г.
Предыдущие акции протеста во французской столице также сопровождались погромам и столкновениями с полицией.