Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет войны с Ираном

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет войны с Ираном, несмотря на секретную ядерную программу страны, сообщает телеканал CNN.

"Никто не ищет подобного развития событий. Именно Иран меняет правила в регионе", — заявил премьер, отвечая в эфире CNN на вопрос, готовится ли Израиль к войне с Ираном.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка ста тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Премьер отметил, что если бы информация о секретной ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка бы не состоялась.

Нетаньяху подчеркнул, что ядерная сделка выгодна Ирану, потому что даст ему неограниченное количества урана и не затрагивает баллистические ракеты, в которых они могут перевозить ракеты.

Он добавил, что Иран обладает огромными знаниями по производству бомб, которые он может применить очень быстро, если захочет.

По словам министра, ядерная сделка не сделает Иран более умеренным или пацифичным.

Нетаньяху также подчеркнул, что сам Израиль не принимал на вооружение ядерное оружие.

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

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