Россиянка нечаянно оставила свыше $7 тысяч чаевых в кебабной в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 1 мая — РИА Новости. Безработная россиянка нечаянно оставила почти 7700 швейцарских франков (порядка 7400 долларов) на чай в одной из кебабных недалеко от Цюриха, сообщают местные СМИ.

По данным изданий "20 Minuten" и "Blick", 37-летняя россиянка Олеся Шемякова, проживающая во Франции, во время визита в Швейцарию заглянула в кебабную, расположенную в городе Дитикон, кантон Цюрих. При оплате заказа она нечаянно ввела пин-код своей кредитной карты вместо суммы счета с чаевыми. В результате вместо 24 франков женщина заплатила почти 7700.

Пропажа денег обнаружилась, когда женщина получила распечатку о тратах в конце месяца. Она сразу же связалась с банком и полицией, которые не обнаружили состава преступления и не смогли ей ничем помочь. Владелец кебабной также оказался недоступен для связи, так как уехал в Турцию. Однако, как сообщается, его брат пообещал возместить Шемяковой потраченную сумму.