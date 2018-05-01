Советник по нацбезопасности: полиция пока не знает, кто отравил Скрипалей

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

ЛОНДОН, 1 мая — РИА Новости, Мария Табак. Столичная полиция Лондона, вопреки сообщениям британских СМИ, пока не выяснила, кто именно отравил Сергея и Юлию Скрипаль, заявил во вторник советник по нацбезопасности Великобритании Марк Седвилл.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют "Новичок" и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.

Как сообщил недавно таблоид Sunday People со ссылкой на свои источники, британские полицейские подозревают, что к попытке отравления Скрипалей может быть причастен бывший агент ФСБ, работавший под псевдонимом Гордон.

Отвечая на вопрос одного из членов комитета по обороне палаты общин, установила ли полиция исполнителей покушения, Седвилл ответил коротко: "Пока нет".

На вопросы относительно обеспечения безопасности россиян, получивших в Великобритании политическое убежище, Седвилл ответил, что полиция пересматривает меры безопасности людей, которым может угрожать опасность.

"Полиция, отвечающая за обеспечение личной безопасности, и различные ведомства пересматривают меры безопасности всех людей, которым может угрожать опасность", — отметил Седвилл.

Ранее он в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил, что российские спецслужбы якобы вели на протяжении пяти лет слежку за Скрипалем и его дочерью, а также якобы считают перебежчиков "оправданной мишенью".

Представитель офиса британского премьера недавно сообщил журналистам, что британские власти регулярно пересматривают меры безопасности всех, кому может угрожать опасность, причем речь идет далеко не только о россиянах.