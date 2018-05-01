В Совфеде прокомментировали снятие флага с консульства в Сиэтле

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Действия американских властей, снявших с резиденции генконсула РФ в Сиэтле российский флаг, свидетельствуют о том, что США идут на полный разрыв отношений с Россией, заявил РИА Новости член Совета Федерации Игорь Морозов.

Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля.

Российская сторона выполнила все требования, однако флаг был оставлен на здании, которое является собственностью РФ. Во вторник посольство России в США заявило, что американские власти сняли флаг со здания резиденции генконсула РФ в Сиэтле.

"Это подтверждает то, что мы уже знаем — американцы идут на полный разрыв отношений с Россией и не пытаются уже даже на официальном уровне хотя бы сказать, что заинтересованы в сохранении этих отношений", — заявил Морозов.

По его словам, "русофобская риторика" слышна в речах уже не только нового госсекретаря США Майка Помпео и советника президента Джона Болтона, но и самого Дональда Трампа.

"Поэтому не приходится удивляться снятию российского флага с российской собственности в США", — сказал парламентарий.

Российский сенатор подчеркнул, что при том, что США требуют выполнения международных норм от всех государств мира, сами не считают нужным для себя их выполнять.

"А снятие флага является нарушением и Венской конвенции, и устава ООН", — заявил Морозов.