В канадском ресторане чернокожих клиентов попросили заранее оплатить счет

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Суд по правам человека в Канаде обязал китайский ресторан выплатить десять тысяч долларов чернокожему мужчине за то, что его и его друзей попросили заранее оплатить еду в заведении, сообщает телеканал CP 24.
Ресторан обязали выплатить компенсацию за нарушение прав человека, ущемление достоинства и самоуважения. Суд установил, что ресторан не предоставил обоснованную причину произошедшего и установил, что к Викхаму отнеслись с расовым предубеждением.
"Этот случай в корне изменил его (истца) отношение к Торонто и уровню толерантности в городе. Произошедшее грубо вернуло его к реальности", — говорится в постановлении суда.
В заявлении руководства ресторана сказано, что на момент происшествия заведением управляли другие люди. Адвокаты ресторана будут обжаловать решение суда.