Эксперт объяснил, зачем Израиль обвинил Иран в ядерных разработках

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в министерстве обороны в Тель-Авиве. 30 апреля 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в министерстве обороны в Тель-Авиве. 30 апреля 2018

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов считает, что для Израиля настал подходящий момент, чтобы помешать экспансионистским планам Ирана. Комментарий эксперта приводит телеканал RT.

"Как мы видим, в Сирии есть области, которые контролируют различные шиитские ополчения, они не подчиняются официальному Дамаску, а только Ирану. Даже в республиканской гвардии Асада, в его фактически элитных частях, присутствуют иностранные проиранские элементы", — заявил эксперт.

Подобные обстоятельства неприемлемы для Израиля и ряда других государств, считает Семенов.

Эксперт полагает, что задача Израиля заключается в поиске новых союзников, показав, что Иран представляет опасность. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху хотел бы видеть США союзником в этом направлении, считает Семенов.

Ранее Нетаньяху сообщил, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка ста тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>