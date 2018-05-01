Британские истребители будут бороться с "агрессией" над Черным морем

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Британские истребители "Тайфун" присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем для борьбы с "потенциальной агрессией", сообщила пресс-служба Королевских воздушных сил Великобритании.

Во время официальной церемонии на румынской авиабазе Михаила Когэлничану представители НАТО аккредитовали британские истребители на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем.

По мнению командующего центром совместных воздушных операций на испанской авиабазе Торрехон генерал-лейтенанта Рубена С. Гарсия Серверта, подобные действия демонстрируют способность альянса к объединению.

Представитель Великобритании также подчеркнул необходимость патрулирования пространства над Черным морем для предотвращения возможных угроз.

"Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы способны быстро и эффективно бороться с любой потенциальной агрессией или угрозой альянсу или его членам", — заявил посол Британии в Румынии Пол Бруммель.

С начала 2018 года разведсамолеты НАТО неоднократно пролетали у западных границ России. В конце января стало известно о миссии американского беспилотника RQ-4A Global Hawk над акваторией Черного моря у берегов Крыма.