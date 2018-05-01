Под Харьковом мужчина бросил коктейль Молотова в беседку с детьми

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В селе Доброволье Харьковской области мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку, где находились дети. Об этом сообщается на официальной странице харьковской полиции в Facebook.

Около шести часов вечера 61-летний мужчина, живущий по соседству, зашел во двор, где играли пятеро подростков. Ему не понравилось, что они шумели и громко слушали музыку. Мужчина бросил коктейль Молотова в беседку, где сидели дети.

Как отмечается в сообщении, в результате инцидента пострадала 13-летняя девочка, она получила ожоги спины и правого плеча второй степени. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на убийство".