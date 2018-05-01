В ДНР заявили, что способны противостоять любому оружию ВСУ

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Поставка украинским силовикам американских ракетных комплексов не принесет Киеву реальных успехов на поле боя, у ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики имеются на вооружении комплексы, способные противостоять любому вооружению ВСУ, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Главной целью поставок импортного вооружения является так называемый "распил" многомиллионных финансовых контрактов политической верхушкой Украины. И реальных успехов на поле боя это вооружение не принесет, так как у вооруженных сил нашей республики на вооружении давно стоят созданные за последние четыре года войны комплексы, позволяющие достойно противостоять любому вооружению ВСУ — украинскому или импортному", — сказал Басурин.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.