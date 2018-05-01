На Украине создадут "мощный противотанковый резерв"

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости. Практическая подготовка расчетов американских ракетных комплексов Javelin в вооруженных силах Украины начнется в среду, сообщил в понедельник министр обороны Украины Степан Полторак.
"Это решение (поставка Киеву Javelin – ред.) позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров вооруженных сил Украины, и создать мощный противотанковый резерв", — написал Полторак на своей странице в Facebook.
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.