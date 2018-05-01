На Украине создадут "мощный противотанковый резерв"

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости. Практическая подготовка расчетов американских ракетных комплексов Javelin в вооруженных силах Украины начнется в среду, сообщил в понедельник министр обороны Украины Степан Полторак.

Ранее в понедельник официальный представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил эту информацию и поблагодарил США.

"Это решение (поставка Киеву Javelin – ред.) позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров вооруженных сил Украины, и создать мощный противотанковый резерв", — написал Полторак на своей странице в Facebook.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны отказывалась это делать.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.