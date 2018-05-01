Пашинян заявил, что Россия останется стратегическим союзником Армении‍

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Россия остается стратегическим союзником Армении. Такое заявление сделал кандидат на пост премьер-министра страны Никол Пашинян на спецзаседании парламента, где обсуждалась его кандидатура.

При этом, по словам оппозиционера, продолжится сотрудничество с Ираном, странами ЕС и США.

Политик также заверил, что после смены власти Армения не выйдет из ЕАЭС и ОДКБ. "Это исходит из логики общенародного движения", — сказал Пашинян, добавив, что народ Армении не требует изменений во внешней политике.

Первого мая в Армении выбирают нового премьер-министра, который станет фактическим руководителем страны. Единственным кандидатом является Никол Пашинян.

Выборы премьера

Пашинян с 13 апреля руководил акциями протеста по всей республике. Их итогом стала отставка 23 апреля главы правительства Сержа Саргсяна. Теперь на эту должность претендует лидер оппозиции.

Риски и опасения

Для победы Пашинян должен набрать 53 голоса. Его кандидатуру поддерживают три фракции парламента — "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Им принадлежат 47 мандатов в 105-местном парламенте. Следовательно, для избрания нужна поддержка еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

В день выборов Пашинян заявил, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) пытается сорвать избрание премьер-министра.

Ранее оппозиционер напротив говорил, что рассчитывает на поддержку РПА.

"Но мы получили информацию, что на одном и из ночных собраний республиканцы во главе с Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook.

Он призвал "прислушаться к голосу народа и проголосовать за его кандидата".