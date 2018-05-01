Пашинян заявил, что Россия останется стратегическим союзником Армении‍

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Россия остается стратегическим союзником Армении. Такое заявление сделал кандидат на пост премьер-министра страны Никол Пашинян на спецзаседании парламента, где обсуждалась его кандидатура.
Политик также заверил, что после смены власти Армения не выйдет из ЕАЭС и ОДКБ. "Это исходит из логики общенародного движения", — сказал Пашинян, добавив, что народ Армении не требует изменений во внешней политике.
Первого мая в Армении выбирают нового премьер-министра, который станет фактическим руководителем страны. Единственным кандидатом является Никол Пашинян.
Выборы премьера
Пашинян с 13 апреля руководил акциями протеста по всей республике. Их итогом стала отставка 23 апреля главы правительства Сержа Саргсяна. Теперь на эту должность претендует лидер оппозиции.
Риски и опасения
В день выборов Пашинян заявил, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) пытается сорвать избрание премьер-министра.
"Но мы получили информацию, что на одном и из ночных собраний республиканцы во главе с Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook.
Он призвал "прислушаться к голосу народа и проголосовать за его кандидата".