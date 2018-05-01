Пашинян заявил, что Армения нуждается в увеличении военных расходов

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Армения нуждается в увеличении военных расходов, заявил во вторник оппозиционный кандидат на пост премьера Никол Пашинян на специальном заседании парламента, обсуждающем его кандидатуру.

"Военные расходы в Армении должны быть адекватны ситуации в регионе. Считаю ли я, что сейчас Армения нуждается в увеличении военных расходов? Да. И мы сможем это сделать параллельно с ростом бюджетных поступлений", — сказал Пашинян.

Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.

В понедельник Пашинян встретился со всеми фракциями правительства, в том числе с РПА.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.