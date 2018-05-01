В ДНР опасаются провокаций силовиков после смены формата военной операции

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключает провокаций украинских силовиков в Донбассе с обстрелами из артиллерии и танков населенных пунктов ДНР после смены Киевом формата военной операции.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины.

"Со сменой формата военной операции ничего не поменялось, обстрелы продолжаются, даже усилились", — сказал Басурин.

Он отметил, что уже сегодня утром украинские силовики выпустили по окраинам подконтрольной ДНР Горловки 10 артснарядов калибром 122 миллиметра. Басурин не исключает продолжения провокационных обстрелов со стороны ВСУ на горловском направлении.

"Они (украинские силовики) будут имитировать обстрелы украинских позиций, предшествующие нанесению якобы ответных, но на самом деле провокационных и террористических ударов по нашим мирным населенным пунктам. Как мы видим, при командовании АТО сотрудниками СБУ провокации проводились с использованием гранатометов и стрелкового вооружения. С переформированием в операцию оккупационных сил и приходом к власти военных – провокации уже проводятся с использованием 122-миллиметровой артиллерии и танков", — добавил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.