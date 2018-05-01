В деле о драке депутата Рады в центре Киева появилась еще одна статья

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости. Полиция будет расследовать дело о драке с участием депутата Верховной рады Украины от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафы Найема в центре Киева по статьям о хулиганстве и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести, сообщил во вторник начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Ранее в понедельник Найем сообщил, что стал участником дорожного конфликта в центре Киева и находится в больнице. Депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих участников дорожного конфликта.

"После того как поступила информация от врачей, дополнительно открыли по статье 122 часть 1 (умышленное телесное повреждение средней степени) Уголовного кодекса Украины", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

Крищенко отметил, что четвёртого подозреваемого полиция до сих пор не нашла.

Ранее полиция завела дело по статье "хулиганство".