СМИ: трое пропали без вести при обрушении 26-этажного здания в Сан-Паулу

Последствия обрушения зданий в результате пожара в центре Сан-Паулу. 1 мая 2018

Последствия обрушения зданий в результате пожара в центре Сан-Паулу. 1 мая 2018

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Три человека пропали без вести в результате пожара в 26-этажном здании в центре бразильского города Сан-Паулу, сообщает газета Globo.

Ранее сообщалось, что при пожаре погиб один человек.

Небоскреб загорелся в ночь на вторник и позднее обрушился. Огонь перекинулся на близлежащую высотку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию. По данным газеты Estadao, обломки горящих конструкций также упали на расположенную рядом церковь, но их удалось быстро потушить.

В обрушившемся здании ранее располагались офисы федеральной полиции, а после переезда правоохранителей небоскреб был самовольно заселен людьми, нуждающимися в жилье.

Как передает телеканал G1, губернатор штата Сан-Паулу Марсио Франша заявил, что трагедия была "предсказуема", учитывая противозаконный характер проживания в здании людей. Всего из здания после пожара были эвакуированы 150 человек.