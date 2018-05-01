В ЛНР сообщили о предотвращении подготовленной Киевом диверсии

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (6)

ЛУГАНСК, 1 мая — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратило масштабную диверсию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.

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Диверсия была запланирована на майские праздники, уточнила она.

Министерство получило оперативную информацию от "источников в спецслужбах Украины". Речь шла о комплексном плане по дестабилизации обстановки в республике, "который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры".

"Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ", — рассказала Любенко.

По ее словам, подрыв устройства парализовал бы работу интернета и сотовой связи на территории республики и, как следствие, важных объектов социально-экономического обеспечения ЛНР, в том числе в банковской сфере и сфере обслуживания.

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