ЛУГАНСК, 1 мая — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратило масштабную диверсию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.
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Министерство получило оперативную информацию от "источников в спецслужбах Украины". Речь шла о комплексном плане по дестабилизации обстановки в республике, "который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры".
"Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ", — рассказала Любенко.
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