Россия останется стратегическим союзником Армении, заявил Пашинян

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Россия остается стратегическим союзником Армении, заявил оппозиционный кандидат на пост премьер-министра Никол Пашинян на спецзаседании парламента, на котором обсуждается его кандидатура.

При этом, по словам оппозиционера, страна будет продолжать сотрудничество с Ираном, странами ЕС и США.Политик также заверил, что после смены власти страна не выйдет из ЕАЭС и ОДКБ.

"Это исходит из логики общенародного движения", — сказал Пашинян, добавив, что народ Армении не требует изменений во внешней политике.

Пашинян с 13 апреля руководил акциями протеста по всей республике. Их итогом стала отставка 23 апреля главы правительства Сержа Саргсяна. Теперь на эту должность претендует сам Пашинян.

Его кандидатуру поддерживают три фракции парламента — "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Им принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.