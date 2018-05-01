Пашинян заявил о давлении на армянских депутатов

Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян выступает на внеочередной сессии парламента в Ереване. 1 мая 2018

Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян выступает на внеочередной сессии парламента в Ереване. 1 мая 2018

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян заявил во вторник о давлении, оказываемом на депутатов парламента вторым и третьим президентами страны Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном с целью срыва избрания главы правительства.

"Мы создали условия для достойного ухода Саргсяна и руководства Республиканской партии, но нашу терпимость восприняли как слабость. Согласно поступающим к нам сведениям, Серж Саргсян и Роберт Кочарян начали оказывать давление на депутатов, чтобы сорвать голосование", — сказал Пашинян, подчеркнув, что эти попытки тщетны.

Он призвал "прислушаться к голосу народа и проголосовать за его кандидата".