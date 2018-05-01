СМИ: в Пакистане произошло ДТП с участием машины американского дипломата

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая — РИА Новости. Второе за месяц ДТП с участием сотрудника посольства США в Пакистане произошло в ночь на понедельник, два человека получили травмы, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на медицинские службы.
Как информировал телеканал, полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Пока нет ясности, по чьей вине произошло ДТП, однако, как заверили в правоохранительных органах, по завершении следствия "виновные будут наказаны по всей строгости закона".
Следствие полагает, что причиной аварии стало грубое нарушение водителем внедорожника правил дорожного движения — дипломат пересек дорогу на красный свет. После аварии он попытался скрыться с места происшествия, однако был остановлен на первом же КПП. Военный атташе не был арестован ввиду наличия у него дипломатического иммунитета. В конце апреля власти Пакистана внесли имя атташе в список лиц, которым запрещено покидать страну.