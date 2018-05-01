Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении на спецзаседании парламента

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Представитель оппозиционной фракции "Елк" Арарат Мирзоян выдвинул на внеочередном заседании парламнта кандидатуру лидера фракции Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.
Пашинян с 13 апреля руководил акциями протеста по всей республике. Их итогом стала отставка 23 апреля главы правительства Сержа Саргсяна. Теперь на эту должность претендует сам Пашинян.
Его кандидатуру поддерживают три фракции парламента — "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Им принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.