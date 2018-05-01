Заявление Нетаньяху по Ирану было рассчитано на реакцию Трампа, заявили СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в министерстве обороны в Тель-Авиве. 30 апреля 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в министерстве обороны в Тель-Авиве. 30 апреля 2018

БРЮССЕЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ядерной программе Ирана было срежиссировано и предано широкой огласке с целью добиться нужной реакции от президента США Дональда Трампа, отмечает во вторник радиостанция Bel-RTL.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"То, чего добивается Нетаньяху, это побудить его (Трампа) выйти из соглашения (по иранскому атому)", — говорится в сообщении.

Добычей израильских разведчиков стали, по словам Нетаньяху, 55 тысяч страниц и 55 тысяч файлов на 183 СD-дисках из секретного хранилища, замаскированного под потрепанный склад на юге Тегерана. Нетаньяху сообщил, что поделился новыми разведданными с США, и американцы, по его словам, "могут поручиться за их подлинность".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.