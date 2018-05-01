ВСУ выпустили по окраинам Горловки более 30 мин и снарядов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские силовики утром во вторник выпустили по окрестностям подконтрольной ДНР Горловки более 30 мин и артснарядов, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: Николаевка-2 (под контролем ВСУ) — Зайцево (под контролем ДНР): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра; Жованка (под контролем ВСУ) – Зайцево: выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также украинские силовики выпустили 12 мин по району пункта пропуска "Майорск" на горловском направлении.