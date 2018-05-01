ТОКИО, 1 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Министр юстиции Японии Ёко Камикава извинилась за то, что полиция больше трех недель не могла поймать сбежавшего заключенного.
Тацума Хирао, 27-летний заключенный, который отбывал наказание за кражи, сбежал из тюрьмы в префектуре Эхимэ 8 апреля. Через 8 часов после побега брошенная им украденная машина была обнаружена в нескольких десятках километров от тюрьмы на острове Мукаисима в префектуре Хиросима. Площадь острова Мукаисима составляет 22 квадратных километра, длина по периметру — 28 километров. Население не превышает 20 тысяч человек. На поиски сбежавшего было направлено 15 тысяч полицейских. Полицейские прочесывали лес, установили на дорогах контрольно-пропускные пункты, из-за чего движение на острове буквально остановилось. Полицейские патрули были выставлены и около школ и детских садов.
Преступника арестовали в Хиросиме не в результате спецоперации полиции, а после звонка бдительного сотрудника интернет-кафе, которому показалось знакомым лицо посетителя.