В Госдепе объяснили снятие флага с резиденции генконсула России в Сиэтле‍

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Флаг России снят со здания резиденции генконсула в Сиэтле в связи с утратой им этого статуса, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

По его словам, в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях Соединенные Штаты отозвали свое согласие на открытие и работу российского консульского учреждения в Сиэтле 1 апреля 2018 года.

"С этого момента резиденция генерального консула более не обладает статусом резиденции главы консульской миссии, и оставлять там развевающийся российский флаг неуместно", — сказал собеседник агентства.

"Мы предлагали российским властям самим снять свой флаг, но они решили этого не делать. Это в отличие от наших действий, когда нас вынудили покинуть генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Там замглавы нашей миссии с уважением спустил флаг и провел небольшую церемонию. Поскольку русские выбрали не отнестись к своему флагу с таким уважением, мы сделали это за них", — добавил представитель госдепа.

По его словам, сотрудники госдепартамента "с уважением" спустили флаг в субботу вечером. Его передадут в посольство России в Вашингтоне.

"Неприемлемые действия"

Ранее посольство в США сообщило, что американские власти сняли российский флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле. В дипмиссии назвали эти действия неприемлемыми и противозаконными, грубо нарушающими нормы международного права.

Посольство напомнило, что резиденция генконсула является собственностью России и неприкосновенна. Дипломаты потребовали вернуть государственный флаг на флагшток над зданием резиденции.

2 апреля власти Соединенных Штатов потребовали закрыть генеральное консульство в Сиэтле и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Российская сторона все требования выполнила, однако флаг был оставлен на здании.

26 апреля представители американских властей открыли ворота и вошли в здание, но флаг тогда не тронули. Позже официальный представитель госдепа Хезер Науэрт объяснила проникновение сотрудников в резиденцию "ответными мерами" на политику властей России.

Дипломатический конфликт

В августе власти США объявили о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке. В Госдепартаменте заявили, что это стало ответом на предложение Москвы сократить численность работников американского представительства в России.

В марте Вашингтон потребовал, чтобы США покинули 60 российских дипломатов. Также американские власти объявили о прекращении работы генконсульства в Сиэтле и предписали закрыть резиденцию генерального консула до 25 апреля.

Как заявили США, это связано с тем, что Россия якобы причастна к отравлению в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Закрытие генконсульства оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.

Россия приняла ответные меры и выслала аналогичное число американских дипломатов. Кроме того, МИД отозвал разрешение на работу американского консульства в Петербурге.