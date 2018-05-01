США считают достоверными израильские документы по ядерной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. США считают достоверными документы, представленные Израилем как доказательства наличия у Ирана секретной программы по разработке ядерного оружия, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
"Я лично ознакомился со многими иранскими досье. Наши сотрудники, занимающиеся вопросами нераспространения и разведки, проанализировали и перевели с фарси десятки тысяч страниц. Эта аналитическая работа займет еще много месяцев. Мы расцениваем документы, с которыми ознакомились, как достоверные", — отмечается в документе.
По словам Помпео, документы показывают, что Тегеран на протяжении нескольких лет стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки. "Иран скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ", — заявил госсекретарь.
В дальнейшем, по мере того, как приближается установленный Дональдом Трампом на 12 мая "срок исправления" иранской сделки, Помпео намерен обсудить с европейскими партнерами, что делать с соглашением в свете заявлений о наличии у Тегерана ядерной программы.
"Эта информация дает новые и убедительные детали об усилиях Ирана по созданию ядерного оружия, которое может быть доставлено ракетами", — сказано в комментарии.
Обвинения Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил о наличии добытых разведкой секретных документов, которые доказывают, что Иран после подписания сделки с международным сообществом сохраняет наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.
Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал заявление израильского премьера "детским нелепым шоу". "Как Иран может хранить такие важные документы на заброшенном промышленном складе?" — подчеркнул он.
Иранская сделка
В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Они приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана санкции, введенные Совбезом ООН, США и Евросоюзом.
Нетаньяху всегда называл сделку "исторической ошибкой" и пытался доказать, что соглашения не только легализуют положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволят ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку. В связи с этим израильский премьер поддерживает намерение Трампа ужесточить иранскую сделку.
Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>