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США считают достоверными израильские документы по ядерной программе Ирана

04:4101.05.2018
(обновлено: 05:00 01.05.2018)
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© AP Photo / Susan WalshМайк Помпео. Архивное фотоМайк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. США считают достоверными документы, представленные Израилем как доказательства наличия у Ирана секретной программы по разработке ядерного оружия, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

"Я лично ознакомился со многими иранскими досье. Наши сотрудники, занимающиеся вопросами нераспространения и разведки, проанализировали и перевели с фарси десятки тысяч страниц. Эта аналитическая работа займет еще много месяцев. Мы расцениваем документы, с которыми ознакомились, как достоверные", — отмечается в документе.

По словам Помпео, документы показывают, что Тегеран на протяжении нескольких лет стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки. "Иран скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ", — заявил госсекретарь.

В дальнейшем, по мере того, как приближается установленный Дональдом Трампом на 12 мая "срок исправления" иранской сделки, Помпео намерен обсудить с европейскими партнерами, что делать с соглашением в свете заявлений о наличии у Тегерана ядерной программы.

Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Могерини о заявлении Нетаньяху: соблюдение ядерной сделки оценивает МАГАТЭ
Ранее Белый дом заявил, что приведенные Израилем факты "совпадают с тем, что Соединенные Штаты давно знают". "Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа", — отметили в администрации.

"Эта информация дает новые и убедительные детали об усилиях Ирана по созданию ядерного оружия, которое может быть доставлено ракетами", — сказано в комментарии.

Обвинения Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил о наличии добытых разведкой секретных документов, которые доказывают, что Иран после подписания сделки с международным сообществом сохраняет наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.

Вид на один из кварталов Тегерана
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ядерная сделка с Ираном основана на лжи, заявил Нетаньяху
По словам премьера, удалось получить порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов из секретного хранилища, замаскированного под потрепанный склад на юге Тегерана. Эта информация якобы доказывает, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал заявление израильского премьера "детским нелепым шоу". "Как Иран может хранить такие важные документы на заброшенном промышленном складе?" — подчеркнул он.

Иранская сделка

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Они приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана санкции, введенные Совбезом ООН, США и Евросоюзом.

Нетаньяху всегда называл сделку "исторической ошибкой" и пытался доказать, что соглашения не только легализуют положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволят ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку. В связи с этим израильский премьер поддерживает намерение Трампа ужесточить иранскую сделку.

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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