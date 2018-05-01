В Армении рассказали, как пройдут выборы премьер-министра

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) примет решение по голосованию на выборах премьер-министра во вторник после ознакомления с программой кандидата на этот пост Никола Пашиняна, сообщает государственное агентство "Арменпресс", ссылаясь на вице-спикера парламента, члена исполнительного органа РПА Эдуарда Шармазанова.
"Республиканская партия Армении примет решение по голосованию на выборах премьер-министра после ознакомления с программой Пашиняна. Руководитель фракции РПА объявит о нашем решении до голосования", — приводит агентство слова Шармазанова.
Ранее Пaшинян заявил, что "РПА пытается сорвать избрание премьер-министром кандидата от народа".
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.