В Армении рассказали, как пройдут выборы премьер-министра

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) примет решение по голосованию на выборах премьер-министра во вторник после ознакомления с программой кандидата на этот пост Никола Пашиняна, сообщает государственное агентство "Арменпресс", ссылаясь на вице-спикера парламента, члена исполнительного органа РПА Эдуарда Шармазанова.

Никол Пашинян, который с 13 апреля руководит массовыми акциями протеста по всей республике, является единственным кандидатом на пост премьера. Кроме его партии "Елк" Пашиняна поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте. Для избрания премьера требуется 53 голоса. Следовательно, Пашиняну требуются голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

"Республиканская партия Армении примет решение по голосованию на выборах премьер-министра после ознакомления с программой Пашиняна. Руководитель фракции РПА объявит о нашем решении до голосования", — приводит агентство слова Шармазанова.

Ранее Пaшинян заявил, что "РПА пытается сорвать избрание премьер-министром кандидата от народа".

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — девять, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — семь.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.