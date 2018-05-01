МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Американская морская пехота намерена использовать на военных учениях российские вертолеты, сообщает Marine Times.

Издание сообщает, что учебное командование Экспедиционных общевойсковых формирований Корпуса морской пехоты США запросило для военных учений российские вертолеты. В роли условного противника на тренировках могут выступить либо Ми-24, либо Ми-17.

"Ударный вертолет в связи с его размерами, высотой полета, возможностями подвижной обороны представляет особую угрозу, создающую реалистичную, уникальную и надежную противоборствующую силу", — приводит газета заявление ведомства.

Отмечается, что российские боевые машины будут выступать в качестве агрессора и имитировать нанесение ударов по воздушным и наземным целям. По мнению представителей Корпуса американских морпехов, задействование этих вертолетов на тренировках поможет "лучше узнать возможности и недостатки вертолетов противника".

Однако издание умалчивает, какое именно государство предоставит США эти боевые машины. Тем не менее, газета сообщает, что российские вертолеты закупаются "дружественными Вашингтону правительствами" таких стран, как Украина, Ирак и Афганистан.