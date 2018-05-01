Из США депортировали обвиняемого в покушении на убийство россиянина

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Гражданин России Юрий Шурупов, обвиняемый в покушении на убийство, депортирован из США, сообщает во вторник Генеральная прокуратура РФ.

"Первого мая 2018 года компетентные органы США депортировали в Россию гражданина РФ Юрия Шурупова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 (покушение на убийство) УК РФ", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.

По данным следствия, в январе 2016 года у себя дома в Хабаровске Шурупов ударил своего знакомого ножом в грудь, однако потерпевший выжил, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь.

Обвиняемый скрылся от уголовного преследования и в декабре 2016 года был объявлен в международный розыск. В марте 2017 года его задержали на территории США. С учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться депортации Шурупова в Россию, отметили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении Шурупова находится в производстве Следственного комитета по Хабаровскому краю.