Пашинян обвинил правящую партию в попытке сорвать избрание премьера

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что правящая Республиканская партия Армении пытается сорвать избрание премьер-министра страны.

Никол Пашинян, который с 13 апреля руководит массовыми акциями протеста по всей республике, является единственным кандидатом на пост премьера. Кроме его партии "Елк" Пашиняна поддержали две другие фракции парламента – блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте. Для избрания премьера требуется 53 голоса. Следовательно, Пашиняну требуются голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

"Как вы знаете, республиканцы ранее заявляли, что не намерены мешать избранию кандидата от народа и эти заверения прозвучали на моей недавней встрече с ними. Но мы получили информацию, что на одном и из ночных собраний республиканцы во главе с Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — девять, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — семь.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.