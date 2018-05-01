Пашинян обвинил правящую партию в попытке сорвать избрание премьера

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что правящая Республиканская партия Армении пытается сорвать избрание премьер-министра страны.
"Как вы знаете, республиканцы ранее заявляли, что не намерены мешать избранию кандидата от народа и эти заверения прозвучали на моей недавней встрече с ними. Но мы получили информацию, что на одном и из ночных собраний республиканцы во главе с Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.