В Белом доме обвинили Иран в наличии тайной ядерной программы

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Заявления Израиля о разработке ядерного оружия Ираном совпадают с тем, что США давно знали, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в Twitter.
В полной версии заявления, распространенной чуть позже, говорится, что США изучают информацию, представленную Израилем.
"Эта информация дает новые и убедительные детали об усилиях Ирана по созданию ядерного оружия, которое может быть доставлено ракетами", — сказано в документе.
Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".
Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.