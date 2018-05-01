В Белом доме обвинили Иран в наличии тайной ядерной программы

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Заявления Израиля о разработке ядерного оружия Ираном совпадают с тем, что США давно знали, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в Twitter.

"По поводу заявления Израиля об иранских разработках ядерного оружия. Эти факты совпадают с тем, что Соединенные Штаты давно знают: Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа", — говорится в заявлении.

В полной версии заявления, распространенной чуть позже, говорится, что США изучают информацию, представленную Израилем.

"Эта информация дает новые и убедительные детали об усилиях Ирана по созданию ядерного оружия, которое может быть доставлено ракетами", — сказано в документе.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Добычей разведчиков стали, по его словам, 55 тысяч страниц и 55 тысяч файлов на 183 СD-дисках из секретного хранилища, замаскированного под потрепанный склад на юге Тегерана. Нетаньяху сообщил, что поделился новыми разведданными с США, и американцы, по его словам, "могут поручиться за их подлинность".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.