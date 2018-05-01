Поляки попытались напасть на украинцев, восстанавливающих кладбище

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Польше группа местных жителей вступила в конфликт с участниками лагеря, которые восстанавливали старое греко-католическое кладбище. Об этом сообщает портал "Наше слово".

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в селе Старая Гута Любачивского уезда Подкарпатского воеводства.

По словам председателя общества "Магурич" преподавателя Ольги Соляр, их недоброжелатели явились на кладбище, где расположился лагерь, и, угрожая его участникам, потребовали "убираться в Украину".

В частности, их обвинили в восстановлении могил боевиков Украинской повстанческой армии*, которые во время Второй мировой войны массово убивали польских жителей.

На вызов приехала полиция и задержала пятерых человек. Отмечается, что все они были в нетрезвом состоянии.

Общество "Магурич" занимается восстановлением памятников, придорожных крестов, часовен и кладбищ в ряде стран.

*Экстремистская организация, запрещенная в России