В Раде рассказали, чего боится Порошенко

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко боится, что ему придется отвечать за свои поступки, заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По словам парламентария, Порошенко понимает, что если на Украине к власти придет не его соратник, то ответственность будет "неминуемой".

"Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии, которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема. Об этом реванше он и говорит", — передает слова депутата телеканал NewsOne.

Мураев также предложил способ воспитать в государственных деятелях ответственность. По его мнению, для этого необходим "закон об оппозиции".

"Чтобы политики наконец-то стали ответственными, нужно принять закон об оппозиции, в котором контрольные функции (следует. — Прим. ред.) отдать оппозиционерам. Оппозиция, имея счетную палату, имея контрольные функции, сможет контролировать расход бюджетных денег. Только в этом случае коррупции станет меньше", — заключил парламентарий.