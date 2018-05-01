В Раде рассказали, чего боится Порошенко

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко боится, что ему придется отвечать за свои поступки, заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
"Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии, которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема. Об этом реванше он и говорит", — передает слова депутата телеканал NewsOne.
Мураев также предложил способ воспитать в государственных деятелях ответственность. По его мнению, для этого необходим "закон об оппозиции".
"Чтобы политики наконец-то стали ответственными, нужно принять закон об оппозиции, в котором контрольные функции (следует. — Прим. ред.) отдать оппозиционерам. Оппозиция, имея счетную палату, имея контрольные функции, сможет контролировать расход бюджетных денег. Только в этом случае коррупции станет меньше", — заключил парламентарий.