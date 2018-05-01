МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Петр Порошенко заявил о завершении режима "антитеррористической операции" в Донбассе и о начале операции "объединенных сил". Видео с выступлением президента Украины опубликовано в его аккаунте в Twitter.

С 14.00 мск вместо АТО началась операция Объединенных сил Украины (ООС). Подобная перемена обусловлена тем, что, по мнению украинских властей, предыдущий формат себя исчерпал.

На опубликованном видео показан момент подписания указа о начале ООС. Теперь руководить операцией будет не Служба безопасности Украины, а непосредственно военные. В то же время, в Киеве не исключают проведения точечных "антитеррористических операций". Порошенко уточнил, что режим АТО может быть введен в любое время при возникновении угрозы.

Президент Украины поблагодарил командующего "антитеррористической операцией" Михаила Забродского "за блестящее исполнение задач" и передал управление руководителю Объединенных сил генералу Сергею Наеву.

Помимо этого Порошенко отдал поручения главам силовых структур. Руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов должен организовать вывод из Донбасса штаба АТО, а также сил и средств, которые не вошли в состав ООС. Наев будет обеспечивать "применение оружия и вооружения подчиненными войсками".

Итоги операции

По словам Порошенко, АТО позволила провести выборы на Украине в 2014-2015 годах. Он также заявил, что формат "разрушил планы Российской Федерации, одним из ключевых элементов которых было непризнание новой украинской власти и попытка навязать миру тезисы, что на Украине состоялся "государственный переворот".

По мнению президента Украины, операция выполнила поставленные задачи. В своем выступлении он заявил, что после избрания его президентом в координации с украинским правительством и силовиками "удалось сделать невозможное".

"Благодаря мужеству и героизму воинов вооруженных сил, службы безопасности, национальной гвардии, пограничников и национальной полиции было освобождено более 200 населенных пунктов, которые раньше были оккупированными", — добавил он.

"Шило на мыло"

В Донбассе отреагировали на нововведения, подчеркнув, что смена формата операции не изменит ситуацию на юго-востоке Украины.

"Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военный путь решения конфликта", — заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Он отметил, что республика придерживается Минских соглашений и оставляет за собой право защищать мирное население любыми необходимыми средствами.

В ЛНР также придерживаются мнения, что новая украинская операция не повлияет на обстановку в регионе и предназначается для решения личных проблем Порошенко. Представитель республики в политической подгруппе Родион Мирошник назвал изменение формата военной операции "заменой шила на мыло".

"Основная "пуля" все равно в голове у Порошенко, который уверовал, что на "ястребиной риторике" он сможет добраться до второго президентского срока, чтобы потом снова пообещать, что войну он может закончить за несколько часов и забыть на четыре года", — считает Мирошник.

Местные не почувствуют

Замминиста по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, комментируя решение Порошенко, заявил, что жители подконтрольных и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не ощутят на себе смену формата операции.

"Никак. Я уверен на 95%, что ни один человек из гражданского населения ни на линии соприкосновения, ни на временно оккупированной территории каких-то радикальных изменений после изменения характера операции не почувствует", — сказал Тука.

Он также отметил, что большая часть пунктов закона о реинтеграции Донбасса затрагивают управление украинскими вооруженными силами, Национальной гвардией, пограничников и Национальной полиции в зоне осуществления операции.