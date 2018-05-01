Американские власти сняли флаг с резиденции генконсула России в Сиэтле

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Американские власти сняли российский флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле, сообщило посольство России в США.

"Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права", — подчеркивается в заявлении дипмиссии.

Посольство напомнило, что резиденция генконсула является собственностью России и неприкосновенна.

"В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк", — сказано в заявлении.

США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Российская сторона выполнила все требования, однако флаг был оставлен на здании, которое является собственностью Российской Федерации.

Представители властей США еще 26 апреля открыли ворота и вошли в здание, однако флаг тогда не тронули. Позже официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в резиденцию "ответными мерами" на политику властей России.

Дипломатический конфликт

В августе американские власти объявили о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке. В Госдепе заявили, что это решение стало ответом на предложение российской стороны о сокращении численности сотрудников американского представительства в России.



В марте Вашингтон потребовал, чтобы США покинули 60 российских дипломатов. Американские власти также объявили о прекращении работы генконсульства в Сиэтле и предписали закрыть резиденцию руководителя учреждения до 25 апреля.

Как пояснили американские власти, это было связано с тем, что Россия якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Закрытие генконсульства оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.

Москва приняла ответные меры и выслала из страны аналогичное число американских дипломатов. МИД также отозвал разрешение на работу американского консульства в Санкт-Петербурге.