В Берлине проанализируют информацию Израиля о ядерной программе Ирана

БЕРЛИН, 30 апр — РИА Новости. В Берлине проанализируют и оценят информацию израильской стороны о военно-ядерном проекте Ирана, заявил в понедельник журналистам официальный представитель кабмина ФРГ.

"Мы подробно проанализируем и оценим информацию израильской стороны", — заявили в кабмине, добавив, что "понятно, что международное сообщество сомневается в том, что Иран проводит исключительно мирную ядерную программу".

Ранее в прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.