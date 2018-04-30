Маккейн признал, что нынешний срок в сенате будет для него последним

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Сенатор США Джон Маккейн, который болен агрессивной формой рака мозга, признал, что не будет переизбираться.

Маккейн, которому 81 год, был переизбран в 2016 году на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году ему был поставлен диагноз "глиобластома".

"Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз "рак четвертой стадии" довольно грубо убедил меня в этом", — пишет Маккейн в своей новой книге "Неуемная волна", отрывок из которой опубликован в Apple News в понедельник.

"Я свободнее, чем мои коллеги, которым придется еще столкнуться с избирателями, я могу говорить, что думаю, и не особо бояться последствий. Могу голосовать так, как подсказывает совесть, и не беспокоиться", — пишет Маккейн.

Он вновь раскритиковал президента США Дональда Трампа за поддержку пыток. "Он (Трамп. — Прим. ред.) отказался проводить различие между действиями нашего правительства и преступлениями деспотов. Жесткий имидж или копирование жесткого имиджа в стиле реалити-шоу, похоже, важен сейчас больше, чем какие-либо наши ценности", — добавил сенатор.

Маккейн избирается от штата Аризона, в котором он сейчас проходит лечение. Он был кандидатом Республиканской партии в президенты в 2008 году, но уступил Бараку Обаме. Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях.