В Госдуме прокомментировали заявление Нетаньяху по ядерной программе Ирана

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заявление Израиля о предоставлении разведданных США по ядерной программе Ирана — это попытка ослабить сирийскую тематику и убрать Иран с площадки ближневосточного конфликта, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поделился с США разведданными о военной ядерной программе Ирана.

"Я думаю, тем самым Израиль и (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп пытаются эту роль (Ирана. — Прим. ред.) нивелировать, убрать Иран с площадки ближневосточного конфликта. И тем самым ослабить ту же сирийскую тематику, те же события в Сирии, где Иран оказывает поддержку и помощь", — сказал Швыткин РИА Новости.

Парламентарий считает, что данное заявление недопустимо, поскольку оно играет во вред ядерной сделке.

"Позиция нашего государства, значит, она понятна, она известна. Это поддержка ядерной сделки, которая не подлежит никакому пересмотру", — добавил депутат.

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