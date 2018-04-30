Представитель ОБСЕ по СМИ рассказал о своем отношении к взрывам в Кабуле

ВЕНА, 30 апр — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир шокирован атакой в Кабуле, в результате которой погибли журналисты.

"Шокирован ужасной атакой в Кабуле, в результате которой убиты по меньшей мере девять журналистов, призванных мужественно продолжать информировать афганцев и весь мир об одном из ужаснейших конфликтов. Мои глубочайшие соболезнования коллегам из Франс Пресс, Би-би-си, RFE/RL, Tolo News и 1TV", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Shocked by the terrible #KabulAttack which targeted and killed at least 9 journalists dedicated to courageously continue to inform afghans and the world on one the worst conflicts. My deepest condolences to colleagues at @afpfr, @BBC, @RFERL @TOLOnews @1TVNewsAF — Harlem Désir (@harlemdesir) 30 апреля 2018 г.

В понедельник утром в афганской столице городе Кабуле произошли два взрыва. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе девять журналистов, более 40 человек получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).