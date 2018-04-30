МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление представителя Госдепартамента США о поставках Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает RT.

Эксперт подчеркнул, что поставка комплексов обсуждалась на протяжении нескольких месяцев, и некоторые батальоны ВСУ имели возможность попрактиковаться в работе с ними.

"Они передали их накануне даты, когда Порошенко прекратил проведение АТО и переименовал её в общевойсковую операцию, такое совпадение неслучайно", — отметил Леонков.

В то же время, он отметил, что поставка комплексов не скажется существенно на положении дел в зоне конфликта. По словам Леонкова, у ВСУ всегда было определенное превосходство в вооружении, но ополченцам удавалось успешно противостоять ему и получать поставленное США современное оборудование в качестве военных трофеев.