Израиль поделился разведданными о ядерном проекте Ирана с США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр — РИА Новости. Израиль поделился добытой им информацией о секретном военно-ядерном проекте Ирана с США и рассчитывает, что американский президент Дональд Трамп примет "верное решение" о судьбе атомной сделки с Исламской республикой, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Обличительное заявление прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых с Ираном три года назад.

"Это ужасная сделка, ее не следовало заключать. Через несколько дней президент Трамп примет решение, что с ней делать. Я уверен, что он примет верное решение. Верное для США, Израиля, мира во всем мире", — сказал Нетаньяху.

Он приветствует намерение Трампа ужесточить сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка "великих держав", или вывести из нее США, если договориться с партнерами не удастся.

В прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжении Израиля попал полутонный архив — порядка ста тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Премьер-министр добавил, что сведениями, которые несколько недель назад добыла разведка, Израиль поделился с американскими властями.

Нетаньяху с самого начала называл договоренности с Ираном "исторической ошибкой". Оказавшись тогда по сути в одиночестве на мировой арене, он доказывал, что сделка не только легализует положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволяет ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.