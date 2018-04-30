Трамп заявил, что США больше не будут "мировым полицейским"

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. США больше не будут мировым полицейским и не будут тратить на это огромные деньги, заявил президент Дональд Трамп.

"Мы все меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

Ранее Трамп подписал бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов, который предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.

В бюджете заложены средства на "борьбу с влиянием России" в размере 250 миллионов долларов. Также 200 миллионов предусмотрены на военную помощь Украине.

