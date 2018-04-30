Порошенко подтвердил получение комплексов Javelin Украиной

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за поставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее в понедельник официальный представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину.

"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности ", — написал Порошенко на своей странице в Facebook, выразив благодарность президенту США за решение поставить комплексы.

Он также заявил, что рассчитывает на "твердость позиции всех партнеров Украины", прежде всего стран Большой семерки.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны отказывалась это делать. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.