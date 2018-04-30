"Мажоров не люблю": депутату Рады сломали челюсть в центре Киева

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутата Верховной рады Мустафу Найема избили в центре Киева. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Найем рассказал, что устроил перепалку с водителем, который попытался "подрезать" его автомобиль.

"Водитель и пассажир поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то", — написал депутат.

Найем призвал подписчиков не создавать ажиотаж вокруг этой истории и подчеркнул, что инцидент не имеет отношения к его политической деятельности.

Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее депутат Рады Сергей Мельничу и его экс-коллега по фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подрались после эфире на украинском телеканале NewsOne.