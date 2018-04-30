Ядерная сделка с Ираном основана на лжи, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр — РИА Новости. Секретные документы, добытые израильской разведкой, доказывают, что Иран после подписания атомной сделки с международным сообществом сохраняет свои наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В прямом эфире местного телевидения он на иврите и английском рассказал, что в распоряжении Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Обличительное заявление прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его атомного проекта.

"Иран лгал, что у него никогда не было военно-ядерной программы… Даже после заключения сделки Иран продолжал хранить и расширять военно-ядерные "ноу-хау" для использования в будущем", — сказал Нетаньяху.

"Иран солгал в 2015 году, когда не признался во всем МАГАТЭ, как того требовала сделка. Иранская сделка, ядерная сделка основана на лжи, иранской лжи и обмане", — добавил он.

Нетаньяху приветствует намерение президента США Дональда Трампа ужесточить сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном "шестерка" "великих держав", или аннулировать ее, если договориться о ревизии с партнерами не удастся.