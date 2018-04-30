США повысят боеготовность грузинской армии

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. США и Грузия во вторник начинают совместную трехлетнюю программу по повышению боеготовности грузинской армии, сообщил РИА Новости представитель Пентагона Джонни Майкл.

"Учебная миссия программы дополнит функциональную совместимость Грузии (с США – ред.), а также укрепит потенциал территориальной обороны страны… Вооруженные силы США в Европе будут помогать в подготовке министерством обороны Грузии девяти грузинских батальонов в течение следующих трех лет", — сказал Майкл.

Он напомнил, что военнослужащие двух стран служат вместе в Афганистане и ряде других регионов, и в связи с этим он назвал обоснованным реализацию такой военной учебной программы "в интересах мира и европейской безопасности".